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Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,3%

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Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,32%.
Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,3%
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные торговой площадки по состоянию на 10:06 мск. 

Индекс Московской биржи по состоянию на 10:06 мск снижался до 3089,21 пункта.

При этом долларовый индекс РТС опускался на 0,23%, до 1061,24 пункта.

1 декабря впервые с 7 ноября индекс РТС опустился ниже 1,1 тыс. пунктов.

Также стратег инвестиционной компании «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что курс доллара превысил 90 рублей.

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