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Аналитик спрогнозировал курс доллара в декабре в диапазоне 88—92 рубля

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Полина Полетаева
Стратег инвестиционной компании «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что курс доллара превысил 90 рублей.
Аналитик спрогнозировал курс доллара в декабре в диапазоне 88—92 рубля
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Elkov

Специалист напомнил, что существенная часть государственных расходов финансируется в декабре.

«Кроме того, перед Новым годом растёт спрос на потребительские импортные товары и туры за рубеж. В результате курс рубля может колебаться в диапазоне 88—92 рубля за доллар», — считает Суверов.

По его словам, фактором поддержки курса рубля в декабре остаётся обязательная продажа экспортной валютной выручки, которая обеспечивает достаточное предложение валюты на рынке.

«Кроме того, Центробанк России может снова повысить ключевую процентную ставку, что повысит доходность рублёвых активов», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что курс доллара на Московской бирже превысил 90 рублей впервые с 20 ноября текущего года.

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