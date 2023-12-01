Аналитик спрогнозировал курс доллара в декабре в диапазоне 88—92 рубля
- Gettyimages.ru
- © Oleg Elkov
Специалист напомнил, что существенная часть государственных расходов финансируется в декабре.
«Кроме того, перед Новым годом растёт спрос на потребительские импортные товары и туры за рубеж. В результате курс рубля может колебаться в диапазоне 88—92 рубля за доллар», — считает Суверов.
По его словам, фактором поддержки курса рубля в декабре остаётся обязательная продажа экспортной валютной выручки, которая обеспечивает достаточное предложение валюты на рынке.
«Кроме того, Центробанк России может снова повысить ключевую процентную ставку, что повысит доходность рублёвых активов», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что курс доллара на Московской бирже превысил 90 рублей впервые с 20 ноября текущего года.