РБК: Набиуллина отреагировала на присуждение ей статуса «разрушитель года»

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК отреагировала на присуждение ей порталом Politico статуса «разрушитель года».

Как она отметила в интервью РБК, ей сложно комментировать своё отношение к такому статусу, так как она считает, что финансовый регулятор в действительности занимался сохранением сбережений людей и стабилизацией экономики.

«Я считаю, что Центральный банк вёл, ведёт и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики», — заявила она, отвечая на вопрос про статус, присуждённый ей иностранным порталом.

Вместе с этим глава ЦБ предостерегла от преждевременной эйфории и предупредила об усилении санкционного давления на страну и её граждан.

Ранее Politico назвало Набиуллину главным «разрушителем» года за вклад в усиление экономики России.