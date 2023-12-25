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РБК: Набиуллина отреагировала на присуждение ей статуса «разрушитель года»

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК отреагировала на присуждение ей порталом Politico статуса «разрушитель года».
РБК: Набиуллина отреагировала на присуждение ей статуса «разрушитель года»
  • РИА Новости

Как она отметила в интервью РБК, ей сложно комментировать своё отношение к такому статусу, так как она считает, что финансовый регулятор в действительности занимался сохранением сбережений людей и стабилизацией экономики.

«Я считаю, что Центральный банк вёл, ведёт и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики», — заявила она, отвечая на вопрос про статус, присуждённый ей иностранным порталом.

Вместе с этим глава ЦБ предостерегла от преждевременной эйфории и предупредила об усилении санкционного давления на страну и её граждан.

Ранее Politico назвало Набиуллину главным «разрушителем» года за вклад в усиление экономики России.

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