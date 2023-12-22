Силуанов заявил, что менять что-то серьёзно в налогах не нужно

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в настоящее время бюджет на 2024—2026 годы сбалансирован и менять что-либо серьёзно в налогах не нужно.

Об этом пишет РБК.

Он рассказал, что если рассматривать бюджет на предстоящую трёхлетку (2024—2026 годы), то сейчас он сбалансирован и серьёзно менять что-либо в налогах не требуется.

Силуанов добавил, что работа по определению налоговой политики проводится каждый год.

5 декабря Министерство финансов России заявило, что федеральный бюджет в декабре 2023 года может получить 362 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.