Силуанов заявил, что менять что-то серьёзно в налогах не нужно
- РИА Новости
Об этом пишет РБК.
Он рассказал, что если рассматривать бюджет на предстоящую трёхлетку (2024—2026 годы), то сейчас он сбалансирован и серьёзно менять что-либо в налогах не требуется.
Силуанов добавил, что работа по определению налоговой политики проводится каждый год.
5 декабря Министерство финансов России заявило, что федеральный бюджет в декабре 2023 года может получить 362 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.