Минэнерго: уровень газификации в России достигнет целевого показателя 73,8%

Уровень газификации в России по итогам года достигнет целевого показателя 73,8%.

Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

«Газовая отрасль продолжала наращивать поставки на внутренний рынок. Газификация достигнет целевого значения 73,8%», — заявил он в интервью в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на заседании регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения заявили о планах по проведению газа более чем к 80 тыс. домов в 2024 году.