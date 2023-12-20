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Минэнерго: уровень газификации в России достигнет целевого показателя 73,8%

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Уровень газификации в России по итогам года достигнет целевого показателя 73,8%.
Минэнерго: уровень газификации в России достигнет целевого показателя 73,8%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

«Газовая отрасль продолжала наращивать поставки на внутренний рынок. Газификация достигнет целевого значения 73,8%», — заявил он в интервью в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на заседании регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения заявили о планах по проведению газа более чем к 80 тыс. домов в 2024 году.

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