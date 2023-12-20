РИА Новости: Пакистан оплатил зерно из России в дирхамах ОАЭ, а не в долларах

Пакистан в ноябре оплатил зерно из России в дирхамах ОАЭ, а не в долларах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правительства Пакистана.

Как отмечается в материале, Пакистан в ноябре импортировал из России 377,2 тыс. т пшеницы примерно на 10,6 млрд рублей.

При этом большая часть данной суммы (почти 82%) была оплачена в дирхамах. Уточняется, что это стало первым подобным случаем для взаимной зерновой торговли двух государств.

В начале сентября торговый советник посольства Малайзии в России Хайфил Эльми Джамил заявил, что российские и малайзийские компании частично перешли на расчёты в китайских юанях, дирхамах.

В октябре вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва торгует нефтью в той валюте, которая прописывается в коммерческих контрактах, сейчас в большей степени в рублях, юанях, дирхамах и рупиях.