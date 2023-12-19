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Новак: ситуация на мировом рынке нефти балансируется

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на мировом рынке нефти балансируется.
Новак: ситуация на мировом рынке нефти балансируется
  • Gettyimages.ru

«Сейчас цена подрастает, ситуация балансирует более-менее. Будем мониторить», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Новак, что пока все необходимые решения странами — членами ОПЕК+ уже приняты и нельзя говорить, что ситуация требует каких-то новых шагов.

По его словам, вскоре альянс может определиться со следующей датой встречи. 

Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал в беседе с RT, какие факторы будут влиять на нефтяные цены в ближайшее время.

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