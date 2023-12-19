RT в Telegram
Подпишись

В экономику Кировской области в 2024 году направят 100 млрд рублей инвестиций

Короткая ссылка
Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что в 2024 году инвестиции в экономику региона составят 100 млрд рублей.
В экономику Кировской области в 2024 году направят 100 млрд рублей инвестиций
  • Gettyimages.ru
  • © chekat

Об этом сообщает progorod43.

«Мы предлагаем инвесторам преференции, готовы освободить их на длительное время от областных налогов, подключать необходимые для развития производства ресурсы — электричество, газ, воду», — рассказал Соколов.

Как отметил губернатор, из ключевых проектов — создание особой экономической зоны биофармацевтической направленности.

Также в области есть хорошие инвестпроекты и предложения для строительства молокоперерабатывающего завода большой мощности и цементного завода на границе с одним из регионов-соседей.

Ранее сообщалось, что экспертный совет Инвестиционного агентства Тюменской области обсудил план реализации трёх новых инвестпроектов в нефтегазовой, производственной и перерабатывающей сферах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить