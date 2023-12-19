В экономику Кировской области в 2024 году направят 100 млрд рублей инвестиций

Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что в 2024 году инвестиции в экономику региона составят 100 млрд рублей.

Об этом сообщает progorod43.

«Мы предлагаем инвесторам преференции, готовы освободить их на длительное время от областных налогов, подключать необходимые для развития производства ресурсы — электричество, газ, воду», — рассказал Соколов.

Как отметил губернатор, из ключевых проектов — создание особой экономической зоны биофармацевтической направленности.

Также в области есть хорошие инвестпроекты и предложения для строительства молокоперерабатывающего завода большой мощности и цементного завода на границе с одним из регионов-соседей.

Ранее сообщалось, что экспертный совет Инвестиционного агентства Тюменской области обсудил план реализации трёх новых инвестпроектов в нефтегазовой, производственной и перерабатывающей сферах.