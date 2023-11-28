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В Тюменской области обсудили план реализации трёх инвестпроектов

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Экспертный совет Инвестиционного агентства Тюменской области обсудил план реализации трёх новых инвестпроектов в нефтегазовой, производственной и перерабатывающей сферах. Их внесли в реестр инвестиционных проектов.
В Тюменской области обсудили план реализации трёх инвестпроектов
  • Gettyimages.ru
  • © Radist

Благодаря им в регионе будет создано 188 рабочих мест, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный информационный центр.

Две идеи признаны масштабными инвестпроектами. Общий объём инвестиций оценивается в 1,027 млрд рублей.

«На каждом этапе реализации им будет оказана организационная, административная и при необходимости финансовая поддержка», — прокомментировал генеральный директор областного инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Ранее НСН сообщала, что московский технопарк «Калибр» получил льготу по аренде двух земельных участков. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что для технопарков в городе действует пониженная ставка аренды земли — 0,01% от кадастровой стоимости.

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