В Тюменской области обсудили план реализации трёх инвестпроектов
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Благодаря им в регионе будет создано 188 рабочих мест, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный информационный центр.
Две идеи признаны масштабными инвестпроектами. Общий объём инвестиций оценивается в 1,027 млрд рублей.
«На каждом этапе реализации им будет оказана организационная, административная и при необходимости финансовая поддержка», — прокомментировал генеральный директор областного инвестиционного агентства Николай Пуртов.
Ранее НСН сообщала, что московский технопарк «Калибр» получил льготу по аренде двух земельных участков. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что для технопарков в городе действует пониженная ставка аренды земли — 0,01% от кадастровой стоимости.