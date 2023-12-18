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ЦБ России с 9 января увеличит лимит поддержки кредитования МСП

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Банк России принял решение с 9 января увеличить лимит поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 320 млрд рублей.

Об этом информирует пресс-служба регулятора.

«Банк России с 9 января увеличивает лимит по механизму поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства. Он увеличится с 288,3 до 320 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В ЦБ уточнили, что 256 млрд рублей предназначено для системно значимых кредитных организаций.

Отмечается, что принятая мера даст банкам — участникам механизма возможность предоставить инвестиционные кредиты в размере до 100 млрд рублей в рамках комбинированной программы.

Ранее стало известно, что Центробанк России повысил ключевую ставку на 1 п. п. — до 16% годовых. Регулятор констатирует, что текущее инфляционное давление остаётся высоким.

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