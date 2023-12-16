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Аналитик Карпунин назвал маловероятным прогноз об истощении запасов газа в ЕС

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Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заявил, что прогноз об истощении запасов газа в подземных хранилищах Европы кажется маловероятным.
Аналитик Карпунин назвал маловероятным прогноз об истощении запасов газа в ЕС
  • РИА Новости

«Как и во все прошлые годы, ключевой момент заключается в погоде. Если не будет аномально низких температур на протяжении длинных периодов, с обеспечением газом никаких проблем быть не должно. Промышленные хранилища газа в преддверии сезона активного отбора были полностью заполнены, причём достигли максимумов раньше, чем обычно», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ситуация в целом выглядит стабильной.

Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября 2023 года.

Ранее Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», рассказал в беседе с RT, какие факторы будут влиять на нефтяные цены в ближайшее время.

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