Аналитик Карпунин назвал маловероятным прогноз об истощении запасов газа в ЕС
- РИА Новости
«Как и во все прошлые годы, ключевой момент заключается в погоде. Если не будет аномально низких температур на протяжении длинных периодов, с обеспечением газом никаких проблем быть не должно. Промышленные хранилища газа в преддверии сезона активного отбора были полностью заполнены, причём достигли максимумов раньше, чем обычно», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, ситуация в целом выглядит стабильной.
Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября 2023 года.
Ранее Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», рассказал в беседе с RT, какие факторы будут влиять на нефтяные цены в ближайшее время.