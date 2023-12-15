Экономист Масленников назвал ожидаемым повышение ЦБ ключевой ставки до 16%

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал решение Центробанка России повысить ключевую ставку на 1 п.п. — до 16% годовых.

Экономист назвал решение ЦБ ожидаемым.

«Подавляющее большинство финаналитиков и экспертов предполагали, что будет повышение. И это, кстати, очень показательно. Значит коммуникация ЦБ, уровень доверия между ним и рынком достаточно стабилен и находится на высокой кондиции. Что хорошо, потому что уровень доверия и понимания следующих шагов ЦБ настраивает весь финансовый рынок на те шаги, которые необходимы для экономики», — пояснил Масленников.

Он отметил, что рост ключевой ставки приведёт к некоторому подорожанию потребительского кредитования и повлияет на рост ставок по ипотеке.

«Я думаю, что это приведёт к некому охлаждению ипотечного рынка и вообще рынка потребительского кредитования, что в принципе само по себе не плохо... Это снижает потребительский спрос и подтягивает его к возможностям предложения. Стало быть, это снижает фундаментальный риск сильного разгона инфляции», — считает собеседник RT.

Согласно его прогнозу, в 2024 году темпы инфляции будут ниже, чем в этом, примерно в полтора раза.

Аналитик обратил внимание на то, что повышение ставки также приведёт к росту депозитных ставок.

«Люди потянутся вслед за повышением ставок, понесут свои сбережения. Что в принципе опять-таки станет антиинфляционным фактором», — заключил Масленников.

Ранее стало известно, что Центробанк России повысил ключевую ставку на 1 п.п. — до 16% годовых. Регулятор констатирует, что текущее инфляционное давление остаётся высоким.