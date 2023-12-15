Аналитики спрогнозировали, какими будут курсы доллара и евро на следующей неделе

Опрошенные RT аналитики рассказали, какими будут курсы доллара и евро на следующей неделе.

По словам Владислава Антонова, финансового аналитика BitRiver, рубль в декабре демонстрирует стабильность и умеренное укрепление на фоне продолжающейся жёсткой денежно-кредитной политики.

«Оснований для сдачи рублём своих позиций нет. Макроэкономические показатели, эффективное исполнение бюджета, а также продолжающийся эффект от продажи валютной выручки российскими экспортёрами удержат в начале второй половины — в середине декабря и на горизонте нескольких недель доллар значительно ниже отметки 93 рублей за доллар», — пояснил аналитик.

Он добавил, что с учётом ожидаемого решения ЦБ на следующей неделе доллар будет торговаться у отметок 91,80 рубля, евро — 101 рубль.

В свою очередь, Сергей Раманинов, аналитик «Рынки Деньги Власть», подчеркнул, что курс доллара на следующей неделе останется в диапазоне 89—91 рубль, поскольку приближается окончание налогового периода.

«Справедливым считаем курс 90—95 рублей», — рассказал специалист.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что западные государства стреляют себе в ногу, когда создают для России препятствия и сокращают возможности доллара и евро в качестве универсальных валют.