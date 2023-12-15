Сбербанк повысил ставки по ряду вкладов

Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам в рублях, с максимальной доходностью в 16% годовых.

Речь идёт о вкладах линеек «Лучший %», «СберВкладов» и «Управляй».

Повышение ставок составило от 0,8 до 1,68 процентного пункта (п.п.) в зависимости от депозита.

С 14 декабря также были повышены ставки по накопительным счетам (для клиентов, у которых ранее не было этих счетов).

Ранее ЦБ сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады декабря выросла до 14%.

В начале декабря в Центробанке России заявили, что прибыль российских банков за 2023 год составит около 3,3 трлн рублей.