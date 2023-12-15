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Всемирный банк: долги других стран перед Россией за 2022 год выросли на 8,7%

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В прошлом году совокупная задолженность резидентов иностранных государств перед Россией выросла на 8,7% и на конец 2022 года составила $28,9 млрд.
Всемирный банк: долги других стран перед Россией за 2022 год выросли на 8,7%
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РБК со ссылкой на публикацию Всемирного банка (ВБ) по долговой статистике развивающихся стран.

По данным ВБ, на конец прошлого года 37 стран имели задолженность перед российскими кредиторами.

Так, наибольшие долги перед Россией на конец 2022 года были у Белоруссии ($8,24 млрд), Бангладеш ($5,86 млрд), Индии ($3,75 млрд), Египта ($1,82 млрд) и Вьетнама ($1,39 млрд).

В ноябре президент Молдавии Майя Санду заявила о наличии доказательств того, что долг страны перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн.

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