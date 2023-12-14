Путин заявил о 30% роста присутствия российских брендов на рынке России

Президент России Владимир Путин заявил, что на российском рынке рост присутствия отечественных брендов составил чуть больше 30%.

«На нашем рынке, внутри страны, присутствие наших брендов выросло на 30% с лишним, 31%, по-моему... этот процесс нельзя останавливать и он должен иметь системный характер», — сказал он.

По его словам, к поддержке российских брендов надо привлечь как федеральные, так и региональные структуры.

«Нужно взять это под контроль и всячески способствовать продвижению региональных брендов. Это существенным образом разнообразит наш рынок... у нас в регионах есть чем гордиться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что объём промышленного производства в Московской области за период с января по октябрь 2023 года вырос более чем на 13%.