В Подмосковье объём промпроизводства за три квартала увеличился на 13%

Объём промышленного производства в Московской области за период с января по октябрь 2023 года вырос более чем на 13%.

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на сайт областного правительства.

В некоторых отраслях рост оказался более существенным. Так, производство компьютеров, электроники, оптики, резиновых и пластмассовых изделий увеличилось на 20%. На столько же вырос объём производства изделий из металлов, машин и транспортных средств.

По прогнозам, инвестиции в основной капитал региона достигнут 1,5 трлн рублей, что на 200 млрд больше, чем в 2022 году.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что столица предоставит инвесторам больше 9 га земли для реализации четырёх промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП).