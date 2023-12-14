Путин заявил о достаточном запасе прочности у российской экономики

Президент России Владимир Путин заявил о достаточном запасе прочности российской экономики.

«Достаточный не просто для того, чтобы уверенно себя чувствовать, но и идти вперёд. Этот запас прочности обеспечен несколькими составляющими: первое — высокая консолидация российского общества, второе — устойчивость финансово-экономической системы страны... третье — возрастание возможностей нашей силовой составляющей», — сказал он.

По его словам, устойчивость российской экономики стала сюрпризов для «так называемых партнёров».

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась.