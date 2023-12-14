RT в Telegram
Подпишись

Путин заявил о достаточном запасе прочности у российской экономики

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил о достаточном запасе прочности российской экономики.

«Достаточный не просто для того, чтобы уверенно себя чувствовать, но и идти вперёд. Этот запас прочности обеспечен несколькими составляющими: первое — высокая консолидация российского общества, второе — устойчивость финансово-экономической системы страны... третье — возрастание возможностей нашей силовой составляющей», — сказал он.

По его словам, устойчивость российской экономики стала сюрпризов для «так называемых партнёров».

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить