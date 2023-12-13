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Сотрудники ФНС и пивовары обсудили схему скрытого производства пива

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Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) встретились с представителями пивоваренных компаний, чтобы обсудить налоговые риски и схемы скрытого производства и продажи пива.
Сотрудники ФНС и пивовары обсудили схему скрытого производства пива
  • РИА Новости

На встрече присутствовали также представители Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции и ФСБ.

«Мы анализируем деятельность предприятий и видим повышенные объёмы приобретения солода, хмеля, ресурсов. При этом производственные мощности загружены незначительно», — отметил замруководителя ФНС Дмитрий Сатин.

При этом при заявлении производства безалкогольных напитков отсутствуют факты приобретения специального сырья, тары и этикеток для этого, отметил он.

Налоговая служба отметила, что при обнаружении признаков умышленного уклонения от уплаты платежей по акцизам и НДС представителям таких компаний предлагается добровольно сделать всё по закону.

Представители отрасли со своей стороны высказали предложения по обелению отрасли и созданию равных конкурентных условий на рынке.

Накануне РБК со ссылкой на источник писал, что ФНС и ФСБ разоблачили две схемы уклонения от налогов на рынке пива.

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