Сотрудники ФНС и пивовары обсудили схему скрытого производства пива

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) встретились с представителями пивоваренных компаний, чтобы обсудить налоговые риски и схемы скрытого производства и продажи пива.

На встрече присутствовали также представители Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции и ФСБ.

«Мы анализируем деятельность предприятий и видим повышенные объёмы приобретения солода, хмеля, ресурсов. При этом производственные мощности загружены незначительно», — отметил замруководителя ФНС Дмитрий Сатин.

При этом при заявлении производства безалкогольных напитков отсутствуют факты приобретения специального сырья, тары и этикеток для этого, отметил он.

Налоговая служба отметила, что при обнаружении признаков умышленного уклонения от уплаты платежей по акцизам и НДС представителям таких компаний предлагается добровольно сделать всё по закону.

Представители отрасли со своей стороны высказали предложения по обелению отрасли и созданию равных конкурентных условий на рынке.

Накануне РБК со ссылкой на источник писал, что ФНС и ФСБ разоблачили две схемы уклонения от налогов на рынке пива.