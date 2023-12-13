Сотрудники ФНС и пивовары обсудили схему скрытого производства пива
- РИА Новости
На встрече присутствовали также представители Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции и ФСБ.
«Мы анализируем деятельность предприятий и видим повышенные объёмы приобретения солода, хмеля, ресурсов. При этом производственные мощности загружены незначительно», — отметил замруководителя ФНС Дмитрий Сатин.
При этом при заявлении производства безалкогольных напитков отсутствуют факты приобретения специального сырья, тары и этикеток для этого, отметил он.
Налоговая служба отметила, что при обнаружении признаков умышленного уклонения от уплаты платежей по акцизам и НДС представителям таких компаний предлагается добровольно сделать всё по закону.
Представители отрасли со своей стороны высказали предложения по обелению отрасли и созданию равных конкурентных условий на рынке.
Накануне РБК со ссылкой на источник писал, что ФНС и ФСБ разоблачили две схемы уклонения от налогов на рынке пива.