Банк «Траст» продал принадлежащий ему пакет акций ОВК профильному инвестору
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Его заявление приводит РБК.
Он отметил, что речь идёт о прямой продаже, торги не объявлялись.
«Продали права требования по кредитам и наш пакет акций 93,6%, который был сформирован в результате допэмиссии», — сказал Соколов.
По его словам, сделка закрыта, средства пришли. При этом он не стал раскрывать детали и называть покупателя ОВК.
В июле банк «Траст» продал 90,01% акций банка «Точка» за 41,5 млрд рублей в рамках аукциона.
В марте сообщалось, что президент России Владимир Путин разрешил банку «Траст» выкупить 100% акций «Транс-Ойла» и «Инги» у «Руспетро».