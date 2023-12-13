Банк «Траст» продал принадлежащий ему пакет акций ОВК профильному инвестору

Председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов сообщил, что кредитная организация продала свой пакет акций Объединённой вагонной компании (ОВК) профильному инвестору.

Его заявление приводит РБК.

Он отметил, что речь идёт о прямой продаже, торги не объявлялись.

«Продали права требования по кредитам и наш пакет акций 93,6%, который был сформирован в результате допэмиссии», — сказал Соколов.

По его словам, сделка закрыта, средства пришли. При этом он не стал раскрывать детали и называть покупателя ОВК.

В июле банк «Траст» продал 90,01% акций банка «Точка» за 41,5 млрд рублей в рамках аукциона.

В марте сообщалось, что президент России Владимир Путин разрешил банку «Траст» выкупить 100% акций «Транс-Ойла» и «Инги» у «Руспетро».