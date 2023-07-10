«Траст» продал 90% акций банка «Точка» за 41,5 млрд рублей

Банк «Траст» продал 90,01% акций банка «Точка» за 41,5 млрд рублей в рамках аукциона, сообщили в кредитной организации.

«Завершился аукцион по продаже «Трастом» 90,01% акций АО «Точка». Цена, сформированная аукционом, составила 41,5 млрд рублей», — приводит заявление ТАСС.

Отмечается, что по итогам аукциона на повышение на 90,01% акций АО «Точка» миноритарии «Точки» в лице компании «Каталитик пипл» намерены воспользоваться преимущественным правом и консолидировать 100% акций по цене, определившейся на прошедшем аукционе.

Ранее команда топ-менеджеров «Точки» вместе с несколькими крупными инвесторами создала консорциум инвесторов, который контролирует компанию-миноритария. Известно, что в консорциум вошли несколько крупных российских компаний, в частности группа «Интеррос».

Отмечается, что продажа завершится в III квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин разрешил банку «Траст» выкупить 100% акций «Транс-Ойла» и «Инги» у «Руспетро».