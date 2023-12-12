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Доля нацвалют во внешней торговле России в этом году может увеличиться до 65%

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доля национальных валют во внешней торговле России в текущем году может возрасти до 65%.
Доля нацвалют во внешней торговле России в этом году может увеличиться до 65%
  • Gettyimages.ru
  • © Taalulla

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на стратегической сессии по стратегии внешнеэкономической деятельности.

Как отметил председатель российского правительства, России необходимо активно развивать системы передачи финансовой информации, которые были бы альтернативой западным аналогам, а также наращивать долю нацвалют во взаиморасчётах.

«Рассчитываем, что по итогам текущего года она (доля нацвалют во взаимных расчётах. — RT) вырастет почти на четверть, до 65%, а с опорными странами приблизится к 70%», — цитирует его ТАСС.

По словам Мишустина, к 2030 году доля нацвалют во взаиморасчётах с зарубежными государствами должна составлять 80% и более.

Ранее в российском МИД заявили, что наращивание расчётов в нацвалютах станет приоритетом председательства России в БРИКС.

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