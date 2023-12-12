Аналитик спрогнозировал курс доллара в диапазоне 87—92 рубля до конца декабря
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Он отметил, что на курс влияет ожидание повышения ЦБ ключевой ставки.
«Заседание ЦБ состоится в пятницу. Прогноз предполагает рост на 1%, но не исключено, что ЦБ может повысить и больше, например на 2%. Это в последнее время оказывает влияние на курс и стимулирует укрепление рубля», — объяснил Суверов в беседе с RT.
По его словам, до конца декабря коридор цены будет находиться в пределах 87—92 рублей за доллар.
Ранее стало известно, что курс доллара на Московской бирже опустился ниже отметки 90 рублей впервые с 1 декабря.