Аналитик спрогнозировал курс доллара в диапазоне 87—92 рубля до конца декабря

Стратег инвестиционной компании «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов спрогнозировал курс доллара в диапазоне 87—92 рубля до конца декабря.

Он отметил, что на курс влияет ожидание повышения ЦБ ключевой ставки.

«Заседание ЦБ состоится в пятницу. Прогноз предполагает рост на 1%, но не исключено, что ЦБ может повысить и больше, например на 2%. Это в последнее время оказывает влияние на курс и стимулирует укрепление рубля», — объяснил Суверов в беседе с RT.

По его словам, до конца декабря коридор цены будет находиться в пределах 87—92 рублей за доллар.

Ранее стало известно, что курс доллара на Московской бирже опустился ниже отметки 90 рублей впервые с 1 декабря.