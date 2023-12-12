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«Росатом»: Анкара одобрила ввод в эксплуатацию первого блока АЭС «Аккую»

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Власти Турции выдали разрешение на ввод в эксплуатацию первого энергоблока строящейся в стране АЭС «Аккую». Информацию об этом предоставили в пресс-службе «Росатома».
«Росатом»: Анкара одобрила ввод в эксплуатацию первого блока АЭС «Аккую»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В сообщении указывается, что решение Агентства по ядерному регулированию Турции о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию первого блока АЭС «Аккую» подтверждает, что «Росатом» выполнил все требования турецкого законодательства и международных стандартов.

«Мы выходим на новый, важный и ответственный этап в жизни проекта», — цитирует пресс-служба гендиректора «Аккую нуклеар» Анастасию Зотееву.

Следующим шагом станет получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока. Это позволит начать загрузку ядерного топлива в реактор и приступить к предпусковым контрольным операциям.

Ранее сообщалось, что «Росатом» доставил на турецкую АЭС «Аккую» корпус реактора для третьего энергоблока.

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