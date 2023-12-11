ЦБ России определил порядок продажи заблокированных иностранных активов

Центральный банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка для возможности продажи заблокированных иностранных активов.

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

Отмечается, что продажа активов за «С-деньги» — средства на специальном брокерском счёте — возможна в отношении бумаг, учитываемых в Национальном расчётном депозитарии.

«Торги могут быть запущены после того, как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. После объявления старта брокеры, доверительные управляющие, управляющие компании ПИФ будут обязаны проинформировать своих клиентов о начале торгов», — уточняет ЦБ.

Вместе с этим подчёркивается, что инвестор может подать заявки на общую сумму, не превышающую 100 тыс. рублей. При этом порядок расчёта цены продаваемых бумаг установит комиссия кабмина.

«Такие ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов», — указали в Банке России.

По итогам проведения торгов денежные средства за проданные ценные бумаги поступят на указанные российскими инвесторами счета.

Ранее финансовый советник Центробанка России и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала, как российские инвесторы распоряжаются своими активами.