Bloomberg: Абу-Даби стал новым местом хранения активов миллиардеров
Отмечается, что десятилетиями самые богатые люди выбирали для сохранения своих активов такие места, как Каймановы острова, Швейцария и Виргинские острова.
«Но новый хаб для богатств, который очень популярен у миллиардеров, — это усеянный небоскрёбами эмират Абу-Даби», — говорится в заявлении.
Ранее глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна поддерживает взаимодействие с Россией на различных международных площадках.