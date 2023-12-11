Bloomberg: Абу-Даби стал новым местом хранения активов миллиардеров

Эмират Абу-Даби в ОАЭ стал новым местом хранения активов миллиардеров со всего мира. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что десятилетиями самые богатые люди выбирали для сохранения своих активов такие места, как Каймановы острова, Швейцария и Виргинские острова.

«Но новый хаб для богатств, который очень популярен у миллиардеров, — это усеянный небоскрёбами эмират Абу-Даби», — говорится в заявлении.

Ранее глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна поддерживает взаимодействие с Россией на различных международных площадках.