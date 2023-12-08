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«Молдовагаз»: Кишинёв может заняться транзитом газа для ПМР через Украину

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Решение Киева не продлевать транзитный договор с «Газпромом» может привести к тому, что Молдавия начнёт транспортировать газ для Приднестровья по территории Украины. Об этом сообщил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.
«Молдовагаз»: Кишинёв может заняться транзитом газа для ПМР через Украину
  • Gettyimages.ru
  • © roibu

Говоря на эту тему в эфире телеканала Vocea Basarabiei, Чебан подчеркнул, что оптимальным для Молдавии решением была бы пролонгация украинской стороной контракта на транзит российского газа.

«Если этого не произойдёт, как мы видим из заявления украинских политиков, то «Молдовагаз» может [начать] бронировать объёмы газа у Российской Федерации и транспортировать его по той же сети по территории Украины», — заявил он, добавив, что транспортировку газа придётся оплачивать «Тираспольтрансгазу».

Ранее аналитики объяснили заявление президента Молдавии Майи Санду о сумме долга страны перед «Газпромом».

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