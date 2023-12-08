Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом про финансовую грамотность
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Об этом он сказал в ходе лекции на выставке «Россия», отвечая на вопрос о любимом мультипликационном произведении, затрагивающим вопросы финансовой грамотности.
«Если честно, я сейчас мультики очень редко смотрю. Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа «Буратино», — цитирует его ТАСС.
Министр добавил, что не стоит гнаться за большими деньгами и лучше всего заниматься своим образованием, а также иметь «хороших бизнес-партнёров».
Ранее совладелец Wellside Недвижимость Алексей Николаев дал советы по обучению детей основам финансовой грамотности.