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Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом про финансовую грамотность

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Глава Минфина России Антон Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом про финансовую грамотность.
Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом про финансовую грамотность
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом он сказал в ходе лекции на выставке «Россия», отвечая на вопрос о любимом мультипликационном произведении, затрагивающим вопросы финансовой грамотности.

«Если честно, я сейчас мультики очень редко смотрю. Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа «Буратино», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что не стоит гнаться за большими деньгами и лучше всего заниматься своим образованием, а также иметь «хороших бизнес-партнёров».

Ранее совладелец Wellside Недвижимость Алексей Николаев дал советы по обучению детей основам финансовой грамотности.

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