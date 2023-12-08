Глава Минфина России Антон Силуанов назвал «Буратино» лучшим мультфильмом про финансовую грамотность.

Об этом он сказал в ходе лекции на выставке «Россия», отвечая на вопрос о любимом мультипликационном произведении, затрагивающим вопросы финансовой грамотности.

«Если честно, я сейчас мультики очень редко смотрю. Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа «Буратино», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что не стоит гнаться за большими деньгами и лучше всего заниматься своим образованием, а также иметь «хороших бизнес-партнёров».

Ранее совладелец Wellside Недвижимость Алексей Николаев дал советы по обучению детей основам финансовой грамотности.