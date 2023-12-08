Инвестор Сидоров ожидает рост курса доллара до 92—93 рублей на следующей неделе

Фёдор Сидоров, частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования, спрогнозировал в беседе с RT, как будет меняться курс доллара и евро в ближайшие дни.

«В конце года традиционно растёт спрос на иностранную валюту у импортёров, а также туристов, которые стремятся провести новогодние праздники за рубежом», — пояснил собеседник RT.

При этом, отмечается, что экспортёры уже стали продавать меньше валютной выручки, поскольку налоговый период в России закончился.

По словам Сидорова, последние события показывают также, что влияние стран ОПЕК+ на ценовую политику нефтяного рынка слабеет на фоне рекордного объёма добычи в США.

Таким образом, можно сделать вывод, что рубль перешёл к ослаблению, пояснил аналитик.

«Сейчас доллар торгуется на уровне 91,3 рубля, евро — 98,66 рубля и 12,91 рубля за юань. Полагаю, на следующей неделе мы можем увидеть незначительное ослабление нашей нацвалюты. Курс доллара поднимется до 92—93 рублей, евро — порядка 100 рублей, а юань будет держаться в районе 13,5 рубля», — заключил он.

Ранее Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver, прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс доллара на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 13 ноября.