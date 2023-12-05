Аналитик: курс доллара в ближайшие две недели ожидается на уровне 89—93 рубля

Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver, прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым курс доллара на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 13 ноября.

«Влияет совокупность факторов: нефть дешевеет, цена Brent уже ниже $80 за баррель, значит, дешевеет и Urals. Для рубля — это неблагоприятный фактор», — объяснил эксперт.

Кроме того, он добавил, что налоговый период, поддерживающий рубль, в ноябре закончился, а декабрьский налоговый период начнётся только в 20-х числах месяца.

«В декабре перед новогодними праздниками также растёт спрос покупателей на импорт, и, соответственно, растёт спрос импортёров на валюту. Также есть вероятность, что ФРС опять повысит процентные ставки 13 декабря. Всё эти факторы пока работают на ослабление рубля», — заявил Лобода.

По его прогнозу, курс доллара в ближайшие две недели можно ожидать на уровне 89—93 рубля.

Ранее курс доллара на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 13 ноября.