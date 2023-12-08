Аналитик: фундаментальных факторов для дальнейшего снижения цен на нефть нет

Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», спрогнозировал в беседе с RT, как будут меняться цены на нефть.

Как подчеркнул специалист, участники нефтяного рынка на данный момент считают, что действия ОПЕК уже всё меньше влияют на цены, поэтому котировки пошли резко вниз после очередного заседания министерского комитета ОПЕК+.

«Однако сильно ниже котировки на ближайшей неделе пойдут вряд ли — мы считаем, что фундаментальных факторов для дальнейшего снижения особо никаких нет», — пояснил эксперт.

Что действительно влияет на цены, а в частности на объём предложения, по словам аналитика, это ограничения, наложенные США на танкеры, перевозящие российскую нефть.

«Но на данный момент рынок уже отыграл эти события», — заключил собеседник RT.

Ранее Россия и Саудовская Аравия высоко оценили успешные усилия стран ОПЕК+ по стабилизации ситуации на мировых рынках нефти.