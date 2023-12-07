ЦБ: Россия работает над развитием цифровых финансов в международных расчётах
- РИА Новости
Выступая на полях форума ВТБ «Россия зовёт!», Набиуллина заявила, что инвестиционное сотрудничество и торговля с Китаем уже активно развиваются. При этом, по словам главы Банка России, «потенциал впереди ещё огромный».
«И конечно, этот потенциал нужно поддержать изменениями в финансовой сфере, в сфере расчётов. Мы с коллегами постоянно обсуждаем удобный механизм расчётов, прежде всего в национальных валютах. Здесь перспективы в том числе за цифровыми финансами», — цитирует Набиуллину ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банковскую систему ждут большие изменения в связи с появлением новых технологий.