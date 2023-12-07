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ЦБ: Россия работает над развитием цифровых финансов в международных расчётах

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Удобный механизм, который позволил бы совершать международные расчёты в национальных валютах, является обсуждаемой темой в Банке России. Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина, перспективы таких расчётов — за цифровыми финансами.
ЦБ: Россия работает над развитием цифровых финансов в международных расчётах
  • РИА Новости

Выступая на полях форума ВТБ «Россия зовёт!», Набиуллина заявила, что инвестиционное сотрудничество и торговля с Китаем уже активно развиваются. При этом, по словам главы Банка России, «потенциал впереди ещё огромный».

«И конечно, этот потенциал нужно поддержать изменениями в финансовой сфере, в сфере расчётов. Мы с коллегами постоянно обсуждаем удобный механизм расчётов, прежде всего в национальных валютах. Здесь перспективы в том числе за цифровыми финансами», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банковскую систему ждут большие изменения в связи с появлением новых технологий.

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