Путин заявил, что банковскую систему ждут большие изменения из-за новых технологий

Международную банковскую систему ждут большие изменения из-за новых технологий, таких как цифровые валюты и блокчейн. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, финансовая система Запада стала архаичной из-за своего монопольного положения. В настоящее время при оплатах чаще используются «гораздо более продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков».

«По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведёт к настоящей революции, которая окончательно подорвёт монополию крупных западных банков», — сказал Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Российский лидер подчеркнул, что западные финансовые институты находятся не в самом лучшем состоянии.

Также Путин заявил, что финансовая система, в основе которой доллар и евро, дискредитирована.