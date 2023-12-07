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Путин предложил распространить страхование до 1,4 млн рублей на долгосрочные ИИС

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Президент России Владимир Путин выступил с инициативой распространить механизм страхования на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) российских граждан со страхованием в 1,4 млн рублей.
Путин предложил распространить страхование до 1,4 млн рублей на долгосрочные ИИС
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовёт!».

Российский лидер указал на необходимость распространения механизма страхования на долгосрочные ИИС.

«Здесь максимальная сумма страхового покрытия будет составлять 1,4 млн рублей на человека, то есть столько же, сколько для банковских вкладов», — объяснил он.

Ранее Владимир Путин призвал создать самую широкую линейку инструментов финансирования предприятий.

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