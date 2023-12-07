Мишустин: ограничение вывоза нефтепродуктов остановило рост цен на топливо

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ограничение вывоза нефтепродуктов из страны помогло остановить рост цен на топливо.

Во время заседания кабмина он напомнил, что минувшей осенью правительство провело работу по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Именно для этого было введено ограничение по вывозу их из России.

«Это помогло остановить повышение цен и полностью закрыть потребности наших аграриев и других организаций в горюче-смазочных материалах, это и промышленность, и, конечно, ЖКХ», — добавил Мишустин.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит сокращение поставок нефти до конца 2023 года.