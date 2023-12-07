Путин: США эксплуатируют своих союзников и других участников мировой экономики

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Соединённые Штаты эксплуатируют как своих союзников, так и других участников мировой экономической деятельности.

Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Путин обратил внимание на слова главы ВТБ Андрея Костина, который сказал, что США делятся средствами со своими союзниками.

«Нет, выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют так же, как всех других участников экономической деятельности », — сказал он.

В Москве проходит форум ВТБ «Россия зовёт!».

Участие в пленарном заседании принимает Владимир Путин. RT ведёт прямую трансляцию.