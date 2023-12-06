Минэнерго: Казахстан намерен сократить добычу нефти с января 2024 года
- РИА Новости
«Казахстан намерен сократить добычу нефти начиная с января 2024 года в качестве своего вклада в предотвращение неопределённости и волатильности на нефтяном рынке», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
В Минэнерго добавили, что обязательства Казахстана по добыче нефти в I квартале 2024 года составят 1,468 млн баррелей в сутки.
Ранее стало известно, что объём нефти, добываемой за сутки на крупных месторождениях в Казахстане, упал до 76 тыс. тонн.