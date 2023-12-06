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Минэнерго: Казахстан намерен сократить добычу нефти с января 2024 года

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В казахстанском Министерстве энергетики заявили, что Казахстан намерен сократить добычу нефти с января 2024 года.
Минэнерго: Казахстан намерен сократить добычу нефти с января 2024 года
  • РИА Новости

«Казахстан намерен сократить добычу нефти начиная с января 2024 года в качестве своего вклада в предотвращение неопределённости и волатильности на нефтяном рынке», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В Минэнерго добавили, что обязательства Казахстана по добыче нефти в I квартале 2024 года составят 1,468 млн баррелей в сутки.

Ранее стало известно, что объём нефти, добываемой за сутки на крупных месторождениях в Казахстане, упал до 76 тыс. тонн.

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