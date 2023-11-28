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Минэнерго Казахстана: добыча нефти на крупных месторождениях снижена на 56%

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Объём нефти, добываемой за сутки на крупных месторождениях в Казахстане, упал до 76 тыс. тонн. Как сообщили в Минэнерго республики, снижение суточной добычи нефти составило 56%.
Минэнерго Казахстана: добыча нефти на крупных месторождениях снижена на 56%
  • Gettyimages.ru
  • © Larry Lee

По словам советника министра энергетики Казахстана Шангыса Ильясова, ведомство пока не располагает данными, когда ситуация может нормализоваться. Об этом пишет Kazakhstan Today.

«В ближайшей перспективе снижение и корректировка добычи будут оставаться на текущих уровнях», — отметил он.

Отмечается, что снижение связано с погодными условиями и ограничениями приёма нефти в системе Каспийского трубопроводного консорциума.

В конце октября министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что республика ведёт переговоры по увеличению поставок нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба».

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