Минэнерго Казахстана: добыча нефти на крупных месторождениях снижена на 56%
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По словам советника министра энергетики Казахстана Шангыса Ильясова, ведомство пока не располагает данными, когда ситуация может нормализоваться. Об этом пишет Kazakhstan Today.
«В ближайшей перспективе снижение и корректировка добычи будут оставаться на текущих уровнях», — отметил он.
Отмечается, что снижение связано с погодными условиями и ограничениями приёма нефти в системе Каспийского трубопроводного консорциума.
В конце октября министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что республика ведёт переговоры по увеличению поставок нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба».