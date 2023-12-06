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Греф заявил, что не видит потенциала для укрепления или ослабления рубля

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит большого потенциала для укрепления или ослабления рубля.
Греф заявил, что не видит потенциала для укрепления или ослабления рубля
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в рамках Дня инвестора.

По словам Грефа, предсказать курс рубля сложно, потому что в России курс валюты рыночный.

«Поэтому мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим и большого потенциала, чтобы рубль сильно ослаб», — цитирует его ТАСС.

Греф добавил, что сегодняшний курс рубля кажется наиболее сбалансированным на фоне сложившегося торгового баланса импорта и экспорта.

Ранее аналитики в беседе с RT спрогнозировали изменения в курсах мировых валют.

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