Мишустин: в России есть все условия для дальнейшего роста экономики
- РИА Новости
Выступая в рамках проекта «Знание. Лекторий», глава кабмина отметил, что именно их усилиями в середине прошлого века было сделано большинство прорывных достижений.
Мишустин добавил, что распад СССР привёл к разрыву технологических цепочек, а также к остановке исследований и устареванию наработок. Однако правительство, по его словам, работает над восстановлением этих достижений.
«Уверен, многих вдохновит их труд и выдающиеся результаты наших предков», — сказал Мишустин.
Другой темой выступления российского премьера стало текущее состояние экономики России. Мишустин заявил, что рост ВВП страны по итогам года ожидается на уровне 3%.