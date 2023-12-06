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Мишустин: в России есть все условия для дальнейшего роста экономики

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Россия имеет все возможности для дальнейшего экономического роста. Как отметил премьер-министр страны Михаил Мишустин, для этого есть хорошая база, созданная в первую очередь советскими учёными и новаторами.
Мишустин: в России есть все условия для дальнейшего роста экономики
  • РИА Новости

Выступая в рамках проекта «Знание. Лекторий», глава кабмина отметил, что именно их усилиями в середине прошлого века было сделано большинство прорывных достижений.

Мишустин добавил, что распад СССР привёл к разрыву технологических цепочек, а также к остановке исследований и устареванию наработок. Однако правительство, по его словам, работает над восстановлением этих достижений.

«Уверен, многих вдохновит их труд и выдающиеся результаты наших предков», — сказал Мишустин.

Другой темой выступления российского премьера стало текущее состояние экономики России. Мишустин заявил, что рост ВВП страны по итогам года ожидается на уровне 3%.

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