Мишустин: рост ВВП России по итогам года ожидается на уровне 3%

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономика страны по итогам года увеличится на 3%.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления в рамках проекта «Знание. Лекторий».

«Рост валового внутреннего продукта в октябре в годовом выражении составил около 5%. По результатам десяти месяцев — 3,2%. А по итогам года ожидаем около 3%», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что неплохая динамика наблюдается и по реальным располагаемым доходам.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Мишустин доложил ему о росте экономики за последний месяц в 5,5% от ВВП.