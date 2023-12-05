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Улюкаев считает, что Центробанк и Набиуллина принимают адекватные решения

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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев считает, что Центробанк России и его председатель Эльвира Набиуллина в нынешней ситуации принимают адекватные решения. Сам бы он не хотел работать в правительстве или в Банке России в такое время, признал бывший член кабмина.
Улюкаев считает, что Центробанк и Набиуллина принимают адекватные решения
  • РИА Новости

Улюкаев в декабре 2017 года был приговорён к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 130 млн рублей по делу о получении взятки. В мае 2022 года он вышел на свободу по УДО.

Бывший министр, отвечая на вопрос Катерины Гордеевой*, отметил, что не знает, что бы мог сделать лучше, чем Набиуллина на своём посту.

«Про Министерство финансов я немножко меньше знаю. У них меньше возможностей для того, чтобы свой профессионализм адекватно проявлять», — цитирует его РБК.

В конце ноября издание Politico назвало главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года за вклад в усиление экономики России.

В материале газеты утверждалось, что благодаря политике Центробанка России удалось предотвратить последствия западных санкций.

* Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ от 02.09.2022.

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