Улюкаев считает, что Центробанк и Набиуллина принимают адекватные решения
- РИА Новости
Улюкаев в декабре 2017 года был приговорён к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 130 млн рублей по делу о получении взятки. В мае 2022 года он вышел на свободу по УДО.
Бывший министр, отвечая на вопрос Катерины Гордеевой*, отметил, что не знает, что бы мог сделать лучше, чем Набиуллина на своём посту.
«Про Министерство финансов я немножко меньше знаю. У них меньше возможностей для того, чтобы свой профессионализм адекватно проявлять», — цитирует его РБК.
В конце ноября издание Politico назвало главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года за вклад в усиление экономики России.
В материале газеты утверждалось, что благодаря политике Центробанка России удалось предотвратить последствия западных санкций.
* Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ от 02.09.2022.