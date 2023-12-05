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Датский банк Saxo Bank опубликовал ежегодную серию «шокирующих прогнозов»

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Датский банк Saxo Bank в рамках своей ежегодной традиции публиковать «шокирующие прогнозы» представил новые предсказания на 2024 год.
Датский банк Saxo Bank опубликовал ежегодную серию «шокирующих прогнозов»
  • Gettyimages.ru
  • © Tevarak

Так, например, финансовое учреждение прогнозирует «конец капитализма» в США. Это будет выражаться в том, что из-за растущего инфляционного давления и оттока капитала иностранных инвесторов спрос на американские государственные облигации ослабнет и это вызовет рост доходности по ним. Для нормализации стоимости заимствований власти освободят от налогов доход по государственным облигациям. Это ознаменует конец капитализма, поскольку в таком случае деньги перейдут от частных корпораций к государству, а владение более рискованными активами будет становиться всё дороже.

Вместе с этим Saxo Bank прогнозирует рост стоимости нефти до $150 за баррель Brent, что приведёт к тому, что Саудовская Аравия благодаря доходам от продажи топлива купит Лигу чемпионов УЕФА.

Также банк предсказывает рост уровня ожирения среди населения мира из-за лекарства от ожирения GLP-1. Предполагается, что широкое распространение препарата приведёт к отказу людей от спорта в пользу фармакологического решения проблемы лишнего веса, однако предложение не будет поспевать за спросом и в итоге это приведёт к ещё большему уровню ожирения среди людей и, как следствие, росту уровня различных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых.

Вместе с этим аналитики организации предрекают победу на выборах президента США Роберта Фрэнсиса Кеннеди — младшего, введение налога на роскошь в ЕС и, как следствие, падение стоимости компаний из люксового сегмента, а также новую эру регулирования ИИ.

В прошлогодней серии «шокирующих прогнозов» Saxo Bank предсказал появление общеевропейских вооружённых сил к 2028 году.

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