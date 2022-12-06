Узнать больше

Аналитики Saxo Bank прогнозируют появление общеевропейских вооружённых сил к 2028 году

Короткая ссылка
Датский банк Saxo Bank сделал «шокирующие предсказания» на 2023 год, которые касаются событий маловероятных, но способных «накрыть мировые рынки мощной ударной волной».
Аналитики Saxo Bank прогнозируют появление общеевропейских вооружённых сил к 2028 году
  • AP

Прогноз банка оспаривает любые предположения о возврате к допандемической безынфляционной динамике, рассказал директор банка по инвестициям Стин Якобсен.

Он объяснил это тем, что мир вошёл «в стадию военной экономики», когда каждая крупная держава пытается укрепить свою национальную безопасность.

В частности, «шокирующие предсказания» относятся к тому, как Европа отреагирует на такое развитие событий.

Так, банк полагает, что члены ЕС договорятся начать создание общеевропейских вооружённых сил к 2028 году, на что Евросоюз может потратить €10 трлн в ближайшие 20 лет.

Аналитики допустили, что Британия в 2023 году может провести референдум об отказе от брексита, а во Франции президент Эммануэль Макрон «неожиданно объявит о своей отставке», приводит прогнозы банка «Коммерсантъ».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить