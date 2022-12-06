Аналитики Saxo Bank прогнозируют появление общеевропейских вооружённых сил к 2028 году

Датский банк Saxo Bank сделал «шокирующие предсказания» на 2023 год, которые касаются событий маловероятных, но способных «накрыть мировые рынки мощной ударной волной».

Прогноз банка оспаривает любые предположения о возврате к допандемической безынфляционной динамике, рассказал директор банка по инвестициям Стин Якобсен.

Он объяснил это тем, что мир вошёл «в стадию военной экономики», когда каждая крупная держава пытается укрепить свою национальную безопасность.

В частности, «шокирующие предсказания» относятся к тому, как Европа отреагирует на такое развитие событий.

Так, банк полагает, что члены ЕС договорятся начать создание общеевропейских вооружённых сил к 2028 году, на что Евросоюз может потратить €10 трлн в ближайшие 20 лет.

Аналитики допустили, что Британия в 2023 году может провести референдум об отказе от брексита, а во Франции президент Эммануэль Макрон «неожиданно объявит о своей отставке», приводит прогнозы банка «Коммерсантъ».