Аналитики Saxo Bank прогнозируют появление общеевропейских вооружённых сил к 2028 году
- AP
Прогноз банка оспаривает любые предположения о возврате к допандемической безынфляционной динамике, рассказал директор банка по инвестициям Стин Якобсен.
Он объяснил это тем, что мир вошёл «в стадию военной экономики», когда каждая крупная держава пытается укрепить свою национальную безопасность.
В частности, «шокирующие предсказания» относятся к тому, как Европа отреагирует на такое развитие событий.
Так, банк полагает, что члены ЕС договорятся начать создание общеевропейских вооружённых сил к 2028 году, на что Евросоюз может потратить €10 трлн в ближайшие 20 лет.
Аналитики допустили, что Британия в 2023 году может провести референдум об отказе от брексита, а во Франции президент Эммануэль Макрон «неожиданно объявит о своей отставке», приводит прогнозы банка «Коммерсантъ».