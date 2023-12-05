Сенатор Пушков: рекорд цены на золото является признаком конца гегемонии США

Сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что новый исторический рекорд цены на золото является признаком конца гегемонии Соединённых Штатов.

Об этом Пушков написал в Telegram.

4 декабря стоимость золота за тройскую унцию впервые в истории превысила $2,1 тыс.

По мнению сенатора, подорожание золота в первую очередь является плохой новостью для американского доллара и США. Пушков добавил, что это подрывает доверие к американской валюте.

«Ещё один признак «конца истории» гегемонии США, какой все её знали», — говорится в сообщении.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин поделился прогнозом касательно дальнейшего роста цен на золото.