Сенатор Пушков: рекорд цены на золото является признаком конца гегемонии США
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Об этом Пушков написал в Telegram.
4 декабря стоимость золота за тройскую унцию впервые в истории превысила $2,1 тыс.
По мнению сенатора, подорожание золота в первую очередь является плохой новостью для американского доллара и США. Пушков добавил, что это подрывает доверие к американской валюте.
«Ещё один признак «конца истории» гегемонии США, какой все её знали», — говорится в сообщении.
Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин поделился прогнозом касательно дальнейшего роста цен на золото.