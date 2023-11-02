Аналитик Потавин спрогнозировал дальнейший рост цен на золото

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прокомментировал рост цен на золото до $2000 за унцию. По его словам, это происходит потому, что в текущий момент драгметалл вновь воспринимается как традиционный защитный актив.

«Есть ожидания того, что цены на золото должны восстановиться в следующем году, поскольку Федрезерв США начнёт снижать процентные ставки. Инвестиционная привлекательность золота может вырасти в случае рецессии в США», — отметил Потавин в беседе с «Российской газетой».

В этом случае процентные ставки начнут падать, фондовые рынки пойдут вниз и поднимется спрос на золото как на защитный актив, уточнил он.

Так, котировки металла могут выйти в район сильного годового сопротивления на $2080 за унцию уже в начале следующего года, заключил аналитик.

Ранее директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка в беседе с газетой «Известия» высказался о динамике цен на золото.