В Нижегородской области предприятия получили 564 льготных кредита в 2023 году

Предприниматели Нижегородской области получили более 12 млрд рублей по льготной программе инвестиционного кредитования «1764» в течение десяти месяцев 2023 года.

Программу реализует Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», пишет сайт pravda-nn.ru.

Нижегородским предпринимателям доступны все виды льготной поддержки, предусмотренной нацпроектом, прокомментировал министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.

По его словам, по программе «1764» региональные предприятия могут получить кредит до 2 млрд рублей.

«За десять месяцев текущего года наши предприниматели по этой программе заключили 564 договора на сумму более 12,3 млрд рублей», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес Московской области получил 4,7 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов с начала 2023 года.