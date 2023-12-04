В Нижегородской области предприятия получили 564 льготных кредита в 2023 году
- РИА Новости
Программу реализует Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», пишет сайт pravda-nn.ru.
Нижегородским предпринимателям доступны все виды льготной поддержки, предусмотренной нацпроектом, прокомментировал министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.
По его словам, по программе «1764» региональные предприятия могут получить кредит до 2 млрд рублей.
«За десять месяцев текущего года наши предприниматели по этой программе заключили 564 договора на сумму более 12,3 млрд рублей», — добавил министр.
Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес Московской области получил 4,7 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов с начала 2023 года.