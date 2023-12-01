Совкомбанк объявил о намерении провести IPO на Московской бирже

Совкомбанк объявил о сборе заявок в рамках первичного публичного предложения обыкновенных акций (IPO) с 1 по 14 декабря на Московской бирже.

Об этом говорится на сайте банка.

«ПАО «Совкомбанк» объявляет о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже», — говорится в релизе.

Как уточнили в финансовой организации, подать заявку на покупку акций можно с 1 по 14 декабря.

Отмечается, что принять участие в IPO могут большое количество инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы.

Кроме того, в рамках IPO банк намерен привлечь 10 млрд рублей.

Ранее стало известно, что за первые девять месяцев 2023 года Совкомбанк получил 76 млрд рублей чистой прибыли.