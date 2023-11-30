Совкомбанк заработал 76 млрд рублей чистой прибыли за девять месяцев 2023 года

За первые девять месяцев 2023 года Совкомбанк получил 76 млрд рублей чистой прибыли. Как отметили в финансовой организации, достигнутый результат отражает качество работы компании.

С января по сентябрь 2023 года чистая прибыль Совкомбанка по МСФО составила 76 млрд рублей, а рентабельность капитала акционеров (ROE) достигла 51%. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

«Результаты за девять месяцев отражают качество работы нашей команды и высокую диверсификацию бизнес-модели с присутствием в ключевых быстрорастущих сегментах рынка», — отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Всего за первые девять месяцев текущего года активы компании выросли на 28% — до 2,8 трлн рублей. В частности, розничный кредитный портфель увеличился на 26% — до 735 млрд рублей, а корпоративный — на 22%, до 971 млрд рублей.

Чистые процентные доходы розничного бизнеса составили 72 млрд рублей, а комиссионные — 2 млрд. При этом средства клиентов в данном сегменте приросли на 11% — до 800 млрд рублей — в результате притока текущих счетов физлиц.

Чистые процентные доходы корпоративного бизнеса составили 7 млрд рублей, а комиссионные — 18 млрд. Тем временем средства клиентов в этом сегменте приросли на 45% — до 1,4 трлн — благодаря притоку текущих счетов компаний и корпоративных депозитов.

В целом за девять месяцев чистый процентный доход Совкомбанка достиг 104 млрд рублей, а комиссионный — 20 млрд. При этом норматив достаточности собственных средств кредитной организации (Н1.0 по РСБУ) составил 11,9% по состоянию на 30 сентября 2023-го.

Акционерный капитал Совкомбанка с начала текущего года увеличился на 40% — до 232 млрд рублей. В свою очередь, небанковский бизнес группы (страхование, лизинг, факторинг, площадка для цифровых закупок и электронные платежи) заработал чистую прибыль в размере 14 млрд рублей.