Новак: Россия углубит сокращение поставок нефти до 500 тысяч баррелей в сутки

Россия будет сокращать поставки нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца первого квартала 2024 года, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на 300 тыс. баррелей в день ещё на 200 тыс. баррелей в день, чтобы достичь 500 тыс. баррелей в день, и продлит это добровольное сокращение поставок до конца I квартала 2024 года», — заявил он.

В дальнейшем для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объёмы сокращения будут постепенно возвращены на рынок, отметил Новак. Это будет сделано в темпе, зависящем от рыночной конъюнктуры.

Дополнительное добровольное сокращение должно усилить превентивные меры, принимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков, констатировал вице-премьер.

5 ноября Новак заявил, что Россия приняла решение о продлении сокращения поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца текущего года.